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الاتحاد الإنجليزي يعاقب كريستيانو رونالدو

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-23T17:04:40+0000
الاتحاد الإنجليزي يعاقب كريستيانو رونالدو

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف كريستيانو رونالدو، لمباراتين، بسبب ارتكابه "تصرفا غير لائق" بعد أن حطم هاتف مشجع مراهق عقب هزيمة فريقه السابق مانشستر يونايتد من إيفرتون.

وتعود الواقعة إلى شهر نيسان/ أبريل الماضي، عندما كان رونالدو يسير في طريقه إلى غرفة تبديل الملابس عقب هزيمة فريقه السابق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وقام بإلقاء هاتف محمول من يد مشجع لإيفرتون يبلغ من العمر 14 عاما.

واعتذر رونالدو (37 عاما) في وقت لاحق للمشجع عن الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الشرطة استجوبته بسبب هذا الموقف في أغسطس الماضي.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي، بيانا رسميا، اليوم الأربعاء، أكد من خلاله رفض دفاع رونالدو عن نفسه، بعد أن اتضح إليهم أن المشجع لم يتسبب في تشكيل خطر على اللاعب البرتغالي، ليتم إيقافه لمدة مباراتين، وتغريمه 50 ألف إسترليني.

وجاء هذا القرار بعد ساعات من إعلان نادي مانشستر يونايتد، عن فسخ تعاقده مع النجم البرتغالي بـ"اتفاق متبادل وبمفعول فوري".

ويأتي رحيل رونالدو عن يونايتد بعد المقابلة التلفزيونية المدوية التي أجراها الأسبوع الماضي وقال فيها إنه شعر "بالخيانة" من مسؤولي النادي متهما إياهم بمحاولة إطاحته وأنه لا يكن احتراما لمدرب "الشياطين الحمر"، الهولندي إريك تن هاغ.

ويتواجد رونالدو حاليا مع منتخب بلاده في قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وتستهل البرتغال مشوارها غدا الخميس ضد غانا ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا أوروغواي وكوريا الجنوبية.

 

المصدر: وكالات

 

 

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