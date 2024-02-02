الاتحاد الآسيوي يؤيد طرد اللاعب العراقي أيمن حسين ويدعو لاحترام قرارات الحكم الإيراني

شفق نيوز/ وصف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، قرار الحكم علي رضا فغاني الذي يحمل الجنسية الاسترالية الإيراني الأصل بطرده لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين في المباراة التي جمعت فريقه ضد المنتخب الأردني في كأس آسيا AFC قطر 2023 بأنه "كان صحيحاً.

جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد بعد تلقيه العديد من الاستفسارات بخصوص قرار توجيه الإنذار الثاني وبالتالي الطرد بحق اللاعب أيمن حسين.

وقال الاتحاد في بيانه إن "الإنذار الثاني الذي حصل عليه أيمن حسين كان قراراً صحيحاً من قبل الحكم، وذلك بحسب قوانين اللعب"، داعيا "بقوة، الجماهير ووسائل الإعلام وأطراف اللعبة كافة، إلى احترام القرارات التي يقوم حكام المباريات باتخاذها".

وودع المنتخب العراقي بطولة كأس آسيا، بخسارة صعبة أمام نظيره الأردني الذي سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة المثيرة للجدل، خاصة بعد أن شهدت طرد مهاجم العراق أيمن حسين.