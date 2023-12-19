الاتحاد الآسيوي يُدخل تقنية جديدة لضبط حالات التسلل في كأس آسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، اعتماد نظام التسلل شبه الآلي لتعزيز قرارات الحكام اعتبارا من العام المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان مقتضب على موقعه الإلكتروني، أنه سيتم اعتماد النظام الجديد في مباريات كأس آسيا التي ستستضيفها قطر من الـ12 كانون الثاني/ يناير وحتى العاشر من شباط/ فبراير 2024.

وستكون هذه المرة الأولى التي سيتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا في مسابقات الاتحاد الآسيوي، وسيصبح بذلك أول اتحاد قاري بالعالم يطبق هذا النظام في بطولات المنتخبات الوطنية، وفقاً لموقع "إرم نيوز".

بدوره قال رئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إن "حكام آسيا أثبتوا مكانتهم بين أفضل حكام العالم وتطبيق نظام التسلل شبه الآلي سيسهم في مساعدتهم على الارتقاء بمستوى المعايير إلى درجات أعلى".

وأضاف "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مصمم على تعزيز مكانته الرائدة كاتحاد قاري على صعيد التحكيم في العالم من خلال تبني أحدث المبادرات التكنولوجية إلى جانب التطبيق الكامل لنظام حكم الفيديو المساعد خلال أبرز بطولات آسيا".

وتابع "نؤكد من جديد رؤية الاتحاد الآسيوي في توفير المنصة المثالية للاعبينا وفرقنا والحكام من أجل التألق".

ويعمل هذا النظام على استخدام 13 كاميرا متخصصة يتم توزيعها في الملعب من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب، وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل.

وسيسهل تطبيق هذه التكنولوجيا عملية فحص المواقع بدقة وسرعة وذلك باستخدام الذكاء الصناعي، وعندما يقوم لاعب يحتمل أن يكون في وضع تسلل باستلام الكرة يتم إرسال تنبيه لحكم الفيديو المساعد كي يقوم بتدقيق موقع اللاعب على الفور.

وتستضيف قطر البطولة القارية بعدما تراجعت الصين عن تنظيمها بسبب تأثير جائحة كورونا.