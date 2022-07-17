الاتحاد الآسيوي يؤجل "دوري الأبطال" ويضع الكرخ والشرطة أمام معادلة صعبة

شفق نيوز/ وضع قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل دوري أبطال آسيا للعام الحالي الى العام 2023، فريقي نادي الكرخ بطل كاس العراق بنسخته الحالية، ونادي الشرطة بطل الدوري العراقي أمام منافسة جديدة قد تحرم الفريقين من تمثيل العراق في دوري أبطال آسيا في العام المقبل.

وأوضح الناطق باسم اتحاد الكرة العراقي احمد الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ ان بطل الدوري الشرطة وبطل الكأس الكرخ للموسم الأخير سيواجهان وضعا حرجا بسبب تأجيل دوري أبطال آسيا لهذا العام بقد يبعدهما من المشاركة إن لم يبتسم لهما الحظ في مواجهتين حاسمتين يلاقيان فيها بطلي الكأس والدوري للموسم المقبل.

وبين ان سبب ذلك هو أن الاتحاد الاسيوي ابلغنا بان دوري أبطال آسيا وبطولة كأس الاتحاد الاسيوي سيؤجلان إلى شهر آب من العام المقبل 2023.

وتابع؛ وعلى هذا الأساس أن الكرخ بطل كاس العراق للموسم الحالي، سيواجه بطل الموسم المقبل لبطولة كأس العراق بمباراة فاصلة والفائز سيمثل العراق في كأس الاتحاد الاسيوي.

واضاف ان الحال ينطبق كذلك على بطل الدوري الممتاز الشرطة للموسم 2021-2022 الذي سيلعب ايضاً مع بطل الدوري للموسم المقبل في مباراة فاصلة الفائز سيمثل العراق بدوري ابطال اسيا.