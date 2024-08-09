الاتحاد الآسيوي يوافق على احتضان العراق التصفيات الأخيرة المؤهلة لمونديال 2026

شفق نيوز/ زار وفد من شركة AFG، الشريك الرسمي للاتحادِ الآسيويّ لكرة القدم، يوم الجمعة، ملعبَ البصرة الدولي، تمهيداً لاستضافة مباريات منتخب العراق في التصفياتِ القارية المرتقبة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026.

وأبدى الوفد، رضاه وإعجابه بالملعبِ من حيث حجمه وجميع ملحقاته، وأيضاً فيما يخص عملهم المتعلق بالأمورِ الإعلاميّة والتسويقيّة الخاصة بالاتحادِ الآسيويّ، استعدادا لاحتضان مباريات منتخبنا الوطنيّ في التصفياتِ القارية المرتقبة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026.

وضم الوفدُ كلا من فادي غالب فروخ مدير التسويق في الشركة ومهدي علي أكبر فرحاني مدير الإعلانات، وكذلك عمار عبد الرحمن منسق الاتحاد الآسيويّ لكرة القدم.

هذا واطلع الوفدُ على المنشآتِ الخاصة بملعبِ البصرة الدوليّ، ومدى جاهزيتها.