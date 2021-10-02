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الاتحاد الآسيوي يكلف حكما عراقيا لقيادة مباراة نصف نهائي آسيا للسيدات لكرة السلة

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-02T12:10:25+0000
الاتحاد الآسيوي يكلف حكما عراقيا لقيادة مباراة نصف نهائي آسيا للسيدات لكرة السلة

شفق نيوز/ كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، الحكم الدولي و ممثل العراق في المحافل الخارجية احمد الشويلي تحكيم مباراة نصف النهائي و التي تجمع المنتخب الصيني و المنتخب الكوري الجنوبي ضمن نهائيات آسيا للنساء بكرة السلة والتي تجري أحداثها في المملكة الاردنية الهاشمية و المؤهلة إلى كأس العالم للسيدات لكرة السلة 2022 في استراليا.

وقال حسين العميدي رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة لوكالة شفق نيوز؛ إن المباراة ستقام اليوم السبت وان تكليف حكم عراقي لهذه المباراة الحساسة تعد في غاية الاهمية لما تمتلكها من خصوصية واهمية في تأهل الفائز للمباراة النهائية.

واضاف العميدي؛ نتمنى لحكمنا الدولي احمد الشويلي التوفيق والنجاح في ادارة مباراة الصين وكوريا.

يذكر ان الاتحاد الاسيوي كلفت الشويلي لأول مباراة ضمن نهائيات آسيا للنساء حيث قاد الدولي أحمد الشويلي مباراة الصين تايبه و أستراليا في البطولة ذاتها.

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