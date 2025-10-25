الاتحاد الآسيوي يعين حكاماً عراقيين لقيادة مباريات دولية

شفق نيوز- كوالالمبور

عينت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم السبت، حكاماً عراقيين لإدارة مباريات ضمن البطولات القارية.

وذكرت اللجنة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاتحاد سمّى يوسف سعيد وأكرم علي ضمن طاقم تحكيم مباراة الكويت الكويتي والأنصار اللبناني، التي تقام اليوم السبت عند الساعة السابعة مساءً ضمن بطولة كأس التحدي الآسيوي لكرة القدم، بمشاركة الحكم الباكستاني محمد علي، وحكم رابع من طاجيكستان.

كما كلف الاتحاد الآسيوي الحكم الدولي العراقي روند فتاح، بقيادة مباراة منتخبي الصين وأوزبكستان ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة لمنافسات كرة الصالات، والمقررة في الساعة الخامسة والنصف مساءً من اليوم ذاته.