الاتحاد الآسيوي يعلن موعد ومكان قرعة ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم

شفق نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، موعد ومكان قرعة ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبعد أن حُسمت بالفعل 6 من أصل 8 مقاعد مباشرة مخصصة لآسيا في كأس العالم بأمريكا الشمالية بعد نهاية المرحلة الثالثة، تتنافس 6 منتخبات في الملحق من أجل مقعدين في البطولة.

وتتنافس منتخبات إندونيسيا والعراق وعُمان وقطر والسعودية والإمارات في الملحق الذي سيقام خلال المدة من 8 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ستقام قرعة ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 يوم الخميس المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت أن الفرق ستوزع على 3 مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات آسيا، الذي أعلن عنه يوم 13 حزيران/يونيو الماضي.

وتأتي قطر والسعودية في المستوى الأول، والعراق والإمارات في المستوى الثاني، وعُمان واندونيسيا في المستوى الثالث.

وستقسم المنتخبات على مجموعتين، تضم كل منها 3 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

وستقام مباريات الملحق بنظام الدوري من دور واحد خلال التجمع، وتستضيف قطر والسعودية مباريات الملحق.

وبعد نهاية الملحق، سيتواجه صاحباً المركز الثاني في كل مجموعة في مباراتي ذهاب وإياب تقامان يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي، من أجل فرصة أخيرة لبلوغ كأس العالم.