الاتحاد الآسيوي يعلن مواعيد مباريات منتخب العراق للناشئين في بطولة آسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين، جدول مباريات منتخب ناشئة العراق لكرة القدم تحت 17 سنة في تصفيات كأس آسيا التي تنطلق في 23 من شهر أيلول المقبل في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات الصين تايبيه وفلسطين واوزبكستان.

وبحسب ما تابعه المراسل الرياضي لوكالة شفق نيوز؛ فإن المنتخب العراقي للناشئين سيخوض مباراته الأولى أمام الصين تايبيه يوم الأربعاء الموافق 23 أيلول المقبل على ملعب جامعة فو جين في الساعة 2:00 ظهرا، ‏ويلاقي منتخب ناشئة العراق في ثاني مواجهاته نظيره المنتخب الفلسطيني ‏يوم الجمعة الموافق 25 من أيلول المقبل على نفس الملعب عند الساعة 10:00 صباحا.

‏ويلاقي المنتخب العراقي للناشئين وفي آخر مباريات مجموعته نظيره منتخب أوزبكستان في الساعة 10:00 صباحا يوم الأحد 27 أيلول المقبل على ملعب جامعة فو جين.

وتقام البطولة بنظام التجمع وعلى شكل دوري من مرحلة واحدة وستقام مباريات مجموعة العراق في الصين تايبيه خلال شهر تشرين الأول من هذا العام.

وتتألف التصفيات الاسيوية من 10 مجموعات يتأهل بطل كل مجموعة الى نهائيات 2025، إضافة لأفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني، وبحال تأهل المستضيف ستصبح أفضل 6 ثوانٍ.