الاتحاد الآسيوي يعلن مواعيد مباريات العراق في تصفيات كأس آسيا للناشئات

شفق نيوز- كوالالمبور

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، جدول مباريات منتخب العراق للناشئات في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 11 تشرين الأول المقبل.

ويستهل المنتخب العراقي مشواره بمواجهة منتخب الهند يوم الاثنين 5 تشرين الأول، ثم يلتقي منتخب ماليزيا يوم الخميس 8 تشرين الأول، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب سوريا يوم الأحد 11 تشرين الأول.

وأوقعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات الهند وماليزيا وسوريا، فيما تستضيف ماليزيا منافسات المجموعة.