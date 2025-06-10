الاتحاد الآسيوي يعلن مباريات الملحق ومصير مواجهات العراق

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مباريات الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، وستقام القرعة يوم الخميس 17 يوليو القادم والاستضافة ستكون لأعلى منتخبين بالتصنيف السعودية وقطر.

وقد قسمت الفرق لثلاث مستويات وكما يلي:

-المستوى الأول:

قطر- السعودية

المستوى الثاني:

العراق- الإمارات

المستوى الثالث:

عمان- إندونيسيا

وسيتم تقسيمهم إلى مجموعتين (A وB) كل مجموعة فيها 3 منتخبات، تلعب بنظام دوري من مباراة واحدة (كل منتخب يلعب مباراتين فقط)

وقد حددت مواعيد المباريات:

المباراة 1 يوم الأربعاء 8 أكتوبر:

المستوى 1 x المستوى 3

المباراة 2 يوم السبت 11 أكتوبر:

المستوى 2 x المستوى 3

المباراة 3 يوم الثلاثاء 14 أكتوبر:

المستوى 1 x المستوى 2