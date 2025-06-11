الاتحاد الآسيوي يعتمد 4 أندية عراقية فقط للمشاركة في بطولات القارة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأربعاء، بشكل رسمي أسماء الأندية العراقية التي يحق لها المشاركة في البطولات القارية للموسم الكروي 2025-2026، بعد استيفائها شروط ومعايير الرخصة الآسيوية.

ووفقًا لما أفاده مراسل وكالة شفق نيوز، فإن أربعة أندية فقط حصلت على الرخصة الآسيوية، وهي: الزوراء، الشرطة، الكهرباء، وزاخو.

وأشار إلى أن هذه الأندية قد استوفت المتطلبات الفنية والإدارية والمالية كافة التي يشترطها الاتحاد الآسيوي ضمن نظام التراخيص الخاص به.

وأضاف أن مشاركة الأندية العراقية في البطولات القارية ستكون حصرية لهذه الفرق الأربعة، بغض النظر عن نتائج الموسم المحلي 2024-2025، حيث لن تُمنح بقية الأندية العراقية الأخرى حق المشاركة القارية، حتى لو حققت مراكز متقدمة في الدوري، مبيناً أن بطولات الاتحاد تندرج ضمن ثلاثة مستويات بحسب تصنيف الأندية في بلدانها دوري أبطال آسيا للنخبة "البطولة الأعلى"، وتضم أفضل 24 نادياً في القارة.

و دوري أبطال آسيا 2 "المستوى الثاني"، بمشاركة 32 نادياً، فضلاً عن كأس التحدي الآسيوي وهي "البطولة الثالثة"، بمشاركة 20 نادياً، وفقاً للمراسل.