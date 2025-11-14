الاتحاد الآسيوي يعاقب الزوراء العراقي بسبب الإساءة لساديو ماني

شفق نيوز- بغداد

اصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، عقوبات انضباطية بحق نادي الزوراء العراقي، تضمنت غرامة مالية قدرها 40 ألف دولار.

كما قرر الاتحاد إغلاق ربع مدرجات من ملعب فريق الزوراء، خلال المواجهة المقبلة أمام نادي غوا الهندي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وجاء قرار الاتحاد عقب تسجيل مخالفة للمادة 65 من لائحة الانضباط والاخلاق.

وصدر القرار اثر قيام احد مشجعي الزوراء بتوجيه اصوات مسيئة واهانات لفظية للاعب السنغالي ساديو ماني، نجم فريق النصر، في المباراة التي جمعت الفريقين في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2.