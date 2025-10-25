الاتحاد الآسيوي يضع العراق في المستوى الثاني بقرعة كأس آسيا للصالات 2026

شفق نيوز- جاكرتا

اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، يوم السبت، عن تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة كأس آسيا للصالات 2026، حيث جاء منتخب العراق في المستوى الثاني.

ومن المقرر أن تستضيف اندونيسيا البطولة خلال الفترة من 27 كانون الثاني/ يناير ولغاية 7 شباط/ فبراير 2026 ، بمشاركة 16 منتخباً في الدور النهائي.

وستقام مراسم القرعة في الخامس من تشرين الثاني 2025 في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

واعتمد الاتحاد الآسيوي تقسيم المستويات وفقاً للتصنيف العالمي لكرة الصالات لشهر تشرين الأول/ أكتوبر، وجاء التوزيع على النحو الآتي، حيث ضم المستوى الأول اندونيسيا (البلد المضيف) وايران وتايلاند واليابان.

أما المستوى الثاني، فقد ضم اوزبكستان و فيتنام وأفغانستان اضافة للمنتخب الوطني العراقي، وفيما يتعلق بالمستوى الثالث فجاء فيه الكويت وطاجيكستان والمملكة العربية السعودية وقيرغيزستان، في حين ضم المستوى الرابع كلاً من استراليا ولبنان وكوريا الجنوبية وماليزيا.