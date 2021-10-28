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الاتحاد الآسيوي يصادق على إقامة غرب اسيا للشباب في مدينتين عراقيتين

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-28T09:08:40+0000
الاتحاد الآسيوي يصادق على إقامة غرب اسيا للشباب في مدينتين عراقيتين

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن مصادقة الاتحاد الاسيوي "رسمياً" على اقامة بطولة غرب اسيا للشباب داخل العراق.

وقال المتحدث باسم الاتحاد احمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد الآسيوي صادق رسمياً لاقامة بطولة غرب آسيا في العراق، مبيناً أن أقامتها قسمت بين مدينتي البصرة واربيل .

من جانب اخر أكد الموسوي، أن استقالة النائب الاول علي جبار وعضو نادي النجف رحيم لفته ورئيس اتحاد ديالى خلف جلال وصلت رسمياً بعد مصادقة من الجهات التي كانوا يعملون فيها.

وبين أنه لم يتبقى سوى استقالة غالب الزاملي نائب رئيس نادي الشرطة، وعضو ادارة القوة الجوية رشا طالب .

يذكر ان اتحاد الكرة دعا اعضاءه لتقديم استقالاتهم من انديتهم وتطبيق قانون ازدواجية المناصب.

 

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