الاتحاد الآسيوي يسمي طاقم تحكيم سعودي لمباراة العراق والأردن

شفق نيوز/ سمى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، طاقم تحكيمي سعودي لمباراة منتخب العراق الوطني ونظيره الأردني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم المقررة منتصف الشهر المقبل.

ويتألف الطاقم من محمد الهويش حكم ساحة، يساعده خلف الشمري مساعد أول، وياسر السلطان مساعد ثانٍ، وفيصل البلوي حكم رابع، وخالد الطريس حكم VAR أول، والسلطان الحربي حكم VAR ثانٍ.

وتقام المباراة على ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة) في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني المقبل.