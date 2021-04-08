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الاتحاد الآسيوي يرشح القوة الجوية لـ"فريق الشهر"

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-08T19:00:36+0000
الاتحاد الآسيوي يرشح القوة الجوية لـ"فريق الشهر"

شفق نيوز/ اختار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم فريق القوة الجوية ضمن الفرق المرشحة لجائزة فريق الشهر آذار/ مارس لمنطقة غرب آسيا، الى جانب كل من (الهلال السعودي، السد القطري، بني ياس الإماراتي، العربي الكويتي، تشرين السوري، الرفاع البحريني، شباب الخليل الفلسطيني، والجليل الأردني).

وجاء اختيار فريق القوة الجوية بعد ان حقق الفوز بأربعة مباريات خلال شهر آذار الماضي على كل من نفط البصرة و الزوراء وبغداد وزاخو مقابل خسارة واحدة أمام الصناعات الكهربائية.

هذا؛ ويمكن للجمهور المشاركة في الاستفتاء الذي يستمر الى يوم الثالث عشر من شهر نيسان الجاري.

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