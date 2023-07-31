الاتحاد الآسيوي يرسم طريق التأهل إلى المونديال ويعلن جدول مباريات التصفيات

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الإثنين، جدول مباريات منتخبات القارة استعدادا للمشاركة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وستكون طريقة التأهل الى كأس العالم في قارة آسيا كما يلي:

- الدور الثاني سينطلق في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام ويضم 36 منتخباً ويقسمون الى 9 مجموعات ويتأهل صاحب المركز الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور الثالث.

- الدور الثالث الذي يضم 18 منتخباً ويقسم الى 3 مجموعات فيها 6 منتخبات ويتأهل فيها صاحب المركز الاول والثاني الى كأس العالم، اما المركز الثالث والرابع فسيتأهل الى الدور الرابع.

- الدور الرابع يضم 6 منتخبات تقسم الى مجموعتين كل مجموعة تضم 3 منتخبات، يتأهل صاحب المركز الاول من كل مجموعة الى كأس العالم، اما المركز الثاني فسيتأهل الى الملحق الاسيوي.

- الملحق الاسيوي يضم منتخبين يلعبان مباراتيّ ذهاب واياب والفائز منهما يتأهل الى الملحق العالمي.

وستكون جميع المباريات ذهاباً واياباً، علماً ان لدى القارة الصفراء 8 مقاعد مباشرة ومقعد بالملحق.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعلنت يوم الاثنين الماضي عن جدول مباريات منتخب العراق (ذهاب - اياب) في المجموعة (F) للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسيضيّف منتخب العراق في اولى مواجهاته يوم 16 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل المنتخب الفائز من مباراة إندونيسيا وبروناي، ويكون المنتخب العراقي في يوم 21 من الشهر نسفه في ضيافة منتخب فيتنام، كما يستضيف العراق منتخب الفلبين يوم 21 من شهر آذار/ مارس عام 2024.

وسيكون المنتخب العراقي في ضيافة منتخب الفلبين يوم 6 حزيران/ يونيو عام 2024، وسيكون في ضيافة إندونيسيا وبروناي يوم 11 حزيران/ يونيو 2024.