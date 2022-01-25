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الاتحاد الآسيوي يرد على العراقي بشأن قضية أيمن حسين: تواصلوا مع لبنان

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-25T13:26:50+0000
الاتحاد الآسيوي يرد على العراقي بشأن قضية أيمن حسين: تواصلوا مع لبنان

شفق نيوز/ تسلم الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، رداً من قبل مدير وحدة التخطيط والتنسيق في الاتحاد الآسيوي، كيم كونكريول، بعد مفاتحةِ الأول بقضية اللاعب أيمن حسين، ورفض الجانب اللبناني منحه تأشيرة الدخول الى أراضيه بحجةِ دخوله الى أراضي "القدس المحتلة".

وجاءَ في هامش الرد المرسل بأن الاتحاد الآسيوي يرى أن الاتحاد المستضيف هو على اتصالٍ مع السلطات العامة ذات العلاقة في البلد المستضيف، وكذلك الاتحاد العراقيّ لإيجاد الحلول بشأن قضية اللاعب أيمن حسين.

وابدى الاتحادُ الآسيوي، في نهاية رده، ثقته بأن أفضل الجهود سوف تُبذل بين الاتحادين امتثالاً للقواعد واللوائح المعمول بها، ناصحاً بأن يكون الاتصال مباشرةً من قبل الاتحاد العراقيّ بالاتحاد المستضيف لمتابعةِ مسألة اللاعب.

وتجدر الإشارة إلى ان الاتحادِ العراقي كان على تواصلٍ مباشرٍ مع الاتحاد اللبناني، والأخير اعتذر عن منح تأشيرة للاعب حسب البيانات المُثبتة في الأجهزة الأمنية في لبنان .

على صعيدٍ متصلٍ، أوضحت السفارة العراقية في لبنان بأنها على علمٍ واطلاعٍ بقضية اللاعب، وهي في حواراتٍ جادة مع الجهات المسؤولة في لبنان لغرض تأمين وصوله الى لبنان وتواجده مع بعثةِ المنتخب الوطني.

من جانبٍ آخر، تم تبليغُ إدارة الوفد العراقي في طهران بإجراء فحوصات PCR صباح الغد في الساعة العاشرة ولجميع أفراد الوفد باستثناء ( ياسر قاسم ، مناف يونس ، أمجد عطوان ، أحمد جاسم ، غيث مهنا ، ياسين خضير ، مصطفى خالد).

وتعدُ هذه الفحوصات هي الإجراء الأخير الذي ستعتمد نتائجه قبل يومِ المباراة.

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