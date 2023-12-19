الاتحاد الآسيوي يدرس اقتراحاً "مفاجئاً" يزيد مباريات دوري الابطال "اثارة"

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يدرس اقتراحاً "مفاجئاً"، من شأنه أن يبعثر الأوراق في قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، ويفتح الباب أمام مواجهات مثيرة.

ومن المقرر أن تجرى القرعة في 28 كانون الأول/ ديسمبر، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتأهلت 8 أندية من منطقة الغرب إلى الدور ثمن النهائي، ومن المقرر أن تتقابل في 4 مواجهات إقصائية.

وتصدرت أندية الهلال، والنصر، والاتحاد، والعين، وناساف الأوزبكي المجموعات الخمس، بينما تأهلت أندية الفيحاء، وسباهان أصفهان الإيراني، ونافباخور الأوزبكي كأفضل الأندية في المركز الثاني.

وحسب النظام الحالي، فإن التصنيف الأول يضم الهلال، والنصر، والاتحاد والعين كونها أندية تأهلت في صدارة المجموعة.

بينما يتواجد ناساف في التصنيف الثاني رفقة الأندية الثلاثة التي أنهت دور المجموعات في المركز الثاني، كونه أقل الأندية المتصدرة حصدا للنقاط (11 نقطة).

ومن المفترض أن تقام القرعة بحيث تواجه أندية التصنيف الأول نظيرتها في التصنيف الثاني، بشرط ألا يكون الفريقان قد تقابلا في دور المجموعات، بينما يسمح بمواجهة فريقين من بلد واحد.

لكن صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أشارت إلى أن الاتحاد الآسيوي يدرس إجراء قرعة منفصلة لاختيار الفريق الذي تصدر مجموعته وسيتواجد في التصنيف الثاني، بدلا من تواجد ناساف مباشرة.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولي الاتحاد يدرسون هذا الاقتراح بجدية كونه "يحقق أكبر قدر من العدالة بين متصدري المجموعات".

وبناء على هذا الاقتراح قد يتواجد الهلال أو الاتحاد أو النصر أو العين في التصنيف الثاني، ما يفتح الباب أمام مواجهات مثيرة إما سعودية إماراتية، أو سعودية خالصة.

يذكر أن مباريات ذهاب دور الـ16 ستقام يومي 12 و13 شباط / فبراير المقبل على ملاعب أندية التصنيف الثاني، على أن تقام مواجهات الإياب يومي 19 و20 من نفس الشهر على ملاعب أندية التصنيف الأول.