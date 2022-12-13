الاتحاد الآسيوي يختار قطر لإستضافة المباريات الإقصائية لدوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اختيار قطر لاستضافة المباريات الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة غرب القارة.

وقال الاتحاد في بيان نشره على موقعه الرسمي: "أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم أن الاتحاد القطري للعبة هو العضو المضيف لدوري أبطال آسيا 2022، دور الـ16، ومباريات ربع النهائي ونصف النهائي لمنطقة غرب آسيا".

وأوضح أن مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب، سوف تشهد لقاء الهلال السعودي حامل اللقب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، والشباب السعودي مع ناساف من أوزبكستان، ويلتقي الدحيل القطري مع نظيره في الدوري القطري الريان، فيما يلتقي الفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان من إيران.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن مباريات دور الستة عشر (غربا) ستقام يومي 19 و20 فبراير /شباط 2023، على أن تقام مباريات ربع النهائي في 23 فبراير قبل أن تقام مباراة نصف النهائي في 26 فبراير.

وأضاف أن مباراة الذهاب من الدور النهائي، سوف تقام يوم 29 أبريل/نيسان 2023 على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 6 مايو/آيار 2023، في سايتاما باليابان .