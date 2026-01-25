الاتحاد الآسيوي يختار حكماً عراقياً ضمن قائمة حكام النخبة لبطولة قارية

شفق نيوز- بغداد

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العراقي، يوم الأحد، حكماً عراقياً ضمن الطواقم التحكيمية لنهائيات كأس القارة لكرة قدم الصالات 2026.

وذكر الاتحاد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه تم اختيار "هاوكار سالار أحمد" ضمن قائمة حكام نخبة آسيا الذين يحكمون نهائيات البطولة التي ستقام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وجاء اختيار الحكم الدولي هاوكار سالار أحمد من قبل لجنة الحكام الآسيوية ونجح في الاختبارات اللياقة البدنية في هذه البطولة.