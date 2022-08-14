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الاتحاد الآسيوي يختار الكوردي "هاوكار سالار" لقيادةِ نهائياتِ كأس آسيا لكرةِ الصالات

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-14T09:47:58+0000
الاتحاد الآسيوي يختار الكوردي "هاوكار سالار" لقيادةِ نهائياتِ كأس آسيا لكرةِ الصالات

شفق نيوز/ كلفَ الاتحادُ الآسيوي الحكمَ الدوليّ لكرةِ الصالات "هاوكار سالار" (وهو دكتور  تربية رياضية بجامعة السليمانية) لقيادةِ نهائياتِ كأس آسيا لكرةِ الصالات التي تقامُ في الكويت للفترةِ من 27 أيلول ولغاية 8 تشرين الأول المقبل.

وتعدُّ هذه البطولةُ الأهم على الصعيدِ القاري لكرةِ الصالات.

ويشارك المُنتخبِ الوطنيّ العراقي لكرةِ الصالات في نهائياتِ كأس آسيا التي ستقامُ في الكويت، وذلك خلال الفترةِ من 27 أيلول ولغاية 8 تشرين الأول 2022.

يذكر منتخب العراق الوطنيّ لكرةِ الصالات يتواصل بمُعسكره التدريبي في إيران والذي يستمرُ إلى الخامس والعشرين من شهر آب الحالي.

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