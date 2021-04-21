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الاتحاد الآسيوي يحرم لاعباً عراقياً من نادي الشرطة ثلاث مباريات

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-21T14:55:51+0000
الاتحاد الآسيوي يحرم لاعباً عراقياً من نادي الشرطة ثلاث مباريات

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأربعاء، معاقبة أحد لاعبي فريق نادي الشرطة العراقي بحرمانه من المشاركة لثلاث مباريات.

وذكرت إدارة النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تلقت إشعارا من الاتحاد الاسيوي أفاد فيه بمعاقبة لاعب الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حسام كاظم، لثلاث مباريات متتالية، وتغريمه ٢٠٠٠ دولار.

وأضافت ان الغرامة المالية تم إيقاف ١٥٠٠ دولار منها وستعاد لاحقا في حال تكرار الحالة من اللاعب نفسه.

وأشارت إدارة النادي إلى أنها قدمت استئنافا الى الاتحاد الآسيوي حول العقوبة اعلاه لتخفيفها نظراً لعدم تعمد اللاعب المذكور إصابة منافسه.

وكان اللاعب حسام كاظم، خلال مشاركته في المباراة السابقة للفريق أمام الاستقلال الإيراني برسم الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية للمنافسة القارية، قد أعاق لاعباً إيرانياً وتعمد ضربه، في الدقيقة 11 من اللقاء، ما دفع حكم المباراة إلى إشهار البطاقة الحمراء بوجهه، إلا أن كاظم اعترض على ذلك وأخذ يصرخ على الحكم.

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