الاتحاد الآسيوي يحذف البطاقات الصفراء.. 5 لاعبين عراقيين مشمولون

شفق نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، حذف جميع البطاقات الصفراء عن المنتخبات المشاركة في مباريات الملحق الآسيوي، وذلك بهدف منح المنتخبات فرصاً متكافئة.

واستثنى الاتحاد الآسيوي في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز - من القرار - اللاعبون الذين حصلوا على بطاقة حمراء أو تشملهم عقوبة الإيقاف.

وشمل القرار من لاعبي منتخب العراق الوطني كلاً من أمير العماري وريبين سولاقا ويوسف الأمين وإيمار شير وأكام هاشم.

ويلتقي منتخب العراق مع إندونيسيا في مباراتي الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 في السعودية يوم 11 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري عند الساعة 8:30 مساءً.

بينما يواجه منتخب العراق نظيره السعودي ضمن للمنافسات ذاتها يوم 14 من الشهر الحالي عند الساعة 9:45 مساءً بدلاً من 10:30 وذلك بعد التعديل الآسيوي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فرض غرامة مالية على الاتحاد العراقي قدرها 20 ألف دولار أميركي، بسبب مخالفته المادة 13.3 من لوائح التسويق والإعلام الخاصة بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك خلال مباراة العراق أمام كوريا الجنوبية التي أقيمت في الخامس من حزيران/ يونيو الماضي في مدينة البصرة أقصى جنوب العراق.