الاتحاد الآسيوي يحدد 18 آب موعداً لقرعة دوري أبطال اسيا للنخبة 2026-2027

شفق نيوز- كوالالمبور

أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، موعد إقامة مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027، والتي ستقام يوم 18 من آب/ أغسطس المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتتجه أنظار الأندية المتأهلة إلى مراسم القرعة لمعرفة منافسيها في دور المجموعات استعداداً لانطلاق منافسات النسخة الجديدة من البطولة.

وسيعتمد الاتحاد الآسيوي إقامة مراسم سحب القرعة في مقره بكوالالمبور بحضور ممثلي الأندية المتأهلة إلى جانب مسؤولي الاتحاد الآسيوي وممثلي الاتحادات الوطنية.

ومن المقرر أن تسفر القرعة عن تحديد مواجهات ومسار الأندية المشاركة في دور المجموعات وفق النظام المعتمد للمسابقة تمهيداً لانطلاق منافسات الموسم الاسيوي الجديد.