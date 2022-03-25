سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاتحاد الآسيوي يحدد توقيت مباراتي العراق وسوريا والإمارات وكوريا الجنوبية

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-25T10:11:49+0000
الاتحاد الآسيوي يحدد توقيت مباراتي العراق وسوريا والإمارات وكوريا الجنوبية

شفق نيوز/ حدد الاتحاد الآسيوي توقيت اقامة مباراتي العراق امام سوريا ، والإمارات أمام كوريا الجنوبية المقررتين يوم الثلاثاء المقبل في الامارات ضمن الجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بتوقيت متزامن.

وتنطلق المباراتان في تمام الساعة 4:45 مساء بتوقيت مكة، 5:45 مساء بتوقيت "أبوظبي".

وسيشهد ملعب راشد في الإمارات اللقاء الذي سيجمع المنتخب العراقي بنظيره السوري.

وتلقى المنتخب الإماراتي الخسارة أمام نظيره بهدف دون رد في الجولة التاسعة مساء أمس الخميس، ليتأجل حسم بطاقة التأهل للملحق الآسيوي إلى الجولة الأخيرة.

واشتعل الصراع بذلك على بطاقة الملحق الآسيوي بين منتخب الإمارات صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط، ومنتخب العراق الرابع بـ8 نقاط، ثم لبنان الخامس بـ6 نقاط.

related

درجال: علينا الاستعداد للقاء الإمارات سواء في بغداد أم السعودية الأهم كسب نقاط المباراة

Date: 2022-03-20 05:32:42
درجال: علينا الاستعداد للقاء الإمارات سواء في بغداد أم السعودية الأهم كسب نقاط المباراة

اختيار ملعب المدينة لمواجهة العراق والإمارات بشكل رسمي

Date: 2022-02-27 14:57:14
اختيار ملعب المدينة لمواجهة العراق والإمارات بشكل رسمي

العراق يفرط بفوز مهم أمام الإمارات

Date: 2021-10-12 18:45:03
العراق يفرط بفوز مهم أمام الإمارات

العراق يصطدم بإيران وكوريا الجنوبية بالتصفيات النهائية لكأس العالم

Date: 2021-07-01 07:19:26
العراق يصطدم بإيران وكوريا الجنوبية بالتصفيات النهائية لكأس العالم

كوريا تمنح تايكواندو العراق 130 الف دولار وخبيراً لستة اشهر

Date: 2021-06-09 18:25:53
كوريا تمنح تايكواندو العراق 130 الف دولار وخبيراً لستة اشهر

الأولمبية الدولية ترفض الإعتراف بفوز عبد الإله وتعيد حمودي ممثلاً رسمياً

Date: 2020-11-21 09:45:01
الأولمبية الدولية ترفض الإعتراف بفوز عبد الإله وتعيد حمودي ممثلاً رسمياً

تشكيلة منتخب العراق لموقعة لبنان المنتظرة

Date: 2021-10-06 21:00:47
تشكيلة منتخب العراق لموقعة لبنان المنتظرة

"ثلاثي السويد" ينضم لأسود الرافدين استعداداً لسوريا وكوريا الجنوبية

Date: 2021-11-08 19:44:37
"ثلاثي السويد" ينضم لأسود الرافدين استعداداً لسوريا وكوريا الجنوبية