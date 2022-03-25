الاتحاد الآسيوي يحدد توقيت مباراتي العراق وسوريا والإمارات وكوريا الجنوبية

شفق نيوز/ حدد الاتحاد الآسيوي توقيت اقامة مباراتي العراق امام سوريا ، والإمارات أمام كوريا الجنوبية المقررتين يوم الثلاثاء المقبل في الامارات ضمن الجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بتوقيت متزامن.

وتنطلق المباراتان في تمام الساعة 4:45 مساء بتوقيت مكة، 5:45 مساء بتوقيت "أبوظبي".

وسيشهد ملعب راشد في الإمارات اللقاء الذي سيجمع المنتخب العراقي بنظيره السوري.

وتلقى المنتخب الإماراتي الخسارة أمام نظيره بهدف دون رد في الجولة التاسعة مساء أمس الخميس، ليتأجل حسم بطاقة التأهل للملحق الآسيوي إلى الجولة الأخيرة.

واشتعل الصراع بذلك على بطاقة الملحق الآسيوي بين منتخب الإمارات صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط، ومنتخب العراق الرابع بـ8 نقاط، ثم لبنان الخامس بـ6 نقاط.