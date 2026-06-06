الاتحاد الآسيوي يحتفي بعودة العراق إلى أكبر المحافل الكروية

شفق نيوز- بغداد

احتفى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم السبت، بعودة المنتخب العراقي الى نهائيات كأس العالم، بعد 40 عاماً من الغياب.

ونشر الاتحاد الآسيوي، مجموعة من الصور ومعلّقاً عليها بعبارة : "أربعة عقود من الانتظار، أربعون عاماً من الشوق" في إشارة الى العودة التاريخية لأسود الرافدين إلى أكبر مسرح كروي في العالم.

وأكد أن المنتخب العراقي كتب فصلاً جديداً في تاريخه الكروي، بعدما نجح في حجز مقعده بين كبار منتخبات العالم، لينهي انتظاراً امتد لاربعين عاماً منذ آخر مشاركة له في نهاىيات كأس العالم 1986.

وتفاعل الجمهور العراقي بشكل واسع مع هذا الانجاز، الذي يعد من أبرز المحطات في تاريخ الكرة العراقية، وسط آمال كبيرة بتقديم مشاركة تليق بمكانة أسود الرافدين وتعكس التطور الذي شهده المنتخب خلال السنوات الأخيرة.