الاتحاد الآسيوي يجري تعديلات "استراتيجية" على مسابقاته القارية

شفق نيوز / أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعديلات "استراتيجية" على مسابقاته القارية لتشمل ثلاث مسابقات رسمية بدلاً من المسابقتين الحاليتين دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وقالت لجنة المسابقات الآسيوية في بيان نشره موقع الاتحاد القاري على الانترنت "مصادقتها على مجموعة من التعديلات الاستراتيجية التي تمهد الطريق لدخول عصر جديد من التطور".

وأضاف البيان أن "المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد وافق خلال اجتماعه التاسع في آذار/مارس الماضي على تأسيس مجموعة عمل لأندية النخبة، وذلك بهدف عمل تغييرات تعكس طموحات الاتحاد القاري من خلال إطار الرؤية والمهمة، لتنظيم مسابقات على مستوى عالمي للاتحادات الوطنية الأعضاء".