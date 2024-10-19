الاتحاد الآسيوي يتساءل: من يستطيع إيقاف أيمن حسين؟

شفق نيوز/ نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي تساؤلاً حول من يستطيع إيقاف لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين، وذلك بعد تقديمه مستويات كبيرة وتسجيله الأهداف في المباريات التي شارك فيها مع المنتخب.

وخاض أيمن حسين مع منتخب العراق في عام 2024، 14 مباراة وسجل 15 هدفاً، حيث أحرز أهدافاً في كأس أمم آسيا وفي الأولمبياد، بالإضافة إلى تسجيله في تصفيات كأس العالم.

ويُعتبر أيمن حسين، ابن مدينة كركوك، أحد أبرز لاعبي المنتخب الوطني العراقي، حيث انضم إلى صفوف أسود الرافدين في 26 آب 2015، ونجح في تدوين اسمه في تاريخ الفريق.

وقد شارك أيمن حسين مع المنتخب لأول مرة في مسيرته وهو بعمر 19 عاماً و5 أشهر و4 أيام، تحت قيادة المدرب يحيى علوان، عندما كان لاعباً في صفوف نادي النفط العراقي.