الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم يوافق بالإجماع على استضافة العراق للبطولة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الاسيوي للقوس والسهم، اليوم الثلاثاء، موافقته بالإجماع على استضافة العراق لبطولة كأس آسيا.

وقال الاتحاد العراقي للقوس والسهم سعد المشهداني في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الاتحاد الاسيوي في اجتماعه اليوم وافق وباجماع الاعضاء على اقامة بطولة آسيا في العراق في شهر شباط من العام المقبل".

وأضاف رئيس الاتحاد العراقي ان "الاتحاد الآسيوي قرر اختياري مديراً لبطولة آسيا في سنغافورة في اجتماع جرى على هامش الاجتماع الآسيوي الذي عقد اليوم".

وبيّن المشهداني ان "اجتماع الكونغرس الآسيوي انعقد اليوم على هامش بطولة دولية انطلقت في سنغافورة وتم اتخاذ القرارات الاخيرة للبطولة.

وكان العراق استضاف ولأول مرة في العاصمة بغداد، بطولة نهائي كأس العرب للقوس والسهم، للفترة من 24 لغاية 30 من شهر أيار عام 2021 بمشاركة عشر دول.