الاتحاد الآسيوي للسلة يختار حكماً عراقياً لقيادة نهائي بطولة آسيا

شفق نيوز- بغداد

كلّف الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، يومي الأحد، الحكم العراقي احمد علي الشويلي، لقيادة المباراة النهائية في بطولة كأس آسيا للرجال الجارية في السعودية.

وقال الشويلي لوكالة شفق نيوز، إن "المباراة النهائية في بطولة كأس آسيا ستجمع منتخبي الصين واستراليا اليوم، والاتحاد الاسيوي كلفني رسميا لقيادة المباراة الجارية في المملكة العربية السعودية".

واضاف ان "الاختيار جاء على ضوء قناعة لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي بعد الأداء المقنع في جميع المهام التي أوكلت لي، وبينها ادارة مباراة نصف النهائي التي جمعت الصين ونيوزيلندا، ليقع اختيار الاتحاد الآسيوي عليّ لثقته المطلقة بقدراتي".

وسبق أن تم اختيار الحكم الدولي احمد علي الشويلي لقيادة مباريات اكبر الاحداث الاسيوية، ومنها دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو 2020 وكأس العالم في الفلبين 2023 وكأس العالم للشباب في سويسرا 2025.