الاتحاد الآسيوي للجودو يجدد ثقته بالموسوي نائباً

شفق نيوز/ جدد الاتحاد الآسيوي للجودو ثقته بالنائب الثاني للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، رئيس الاتحاد العراقي للعبة سمير الموسوي لشغل منصب نائب الرئيس للمرة الثالثة على التوالي.

جاء ذلك خلال إجتماع الجمعية العامة للاتحاد الآسيوي للجودو الذي عقد اليوم الأربعاء في الكويت على هامش بطولة اسيا المفتوحة للجودو للمتقدمين.

وأسفرت نتائج المؤتمر الانتخابي عن تجديد الثقة بالكويتي عبيد العنزي رئيساً وسمير الموسوي نائباً بالاضافة الى باقي أعضاء مجلس الادارة.

يذكر أن إتحاد غرب اسيا كان قد جدد ثقته أيضاً بالموسوي رئيساً له.