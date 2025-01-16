الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يغرّم الشرطة العراقي بسبب نشاط "غير رياضي"

شفق نيوز/ عاقب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، نادي الشرطة العراقي على خلفية قيامه بتكريم شخصية غير رياضي قبل لقائه بفريق الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكر الاتحاد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العقوبة كانت تحت عنوان الشرطة "عدم التصرف بحسن السلوك وحسب المادة 60، من لوائح مسابقة دوري أبطال آسيا".

وبحسب لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، فقد قام الوفد الرسمي لفريق الشرطة في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بنشاط "لتكريم شخصية سياسية أو عسكرية أو دينية خلال جلسة التدريب الرسمية للمباراة، وبعد ذلك، قام المدعى عليه (من خلال شخص أو أشخاص تابعين له يقومون بمهام نيابة عنه) بنشر مقطع فيديو لمثل هذا النشاط على إحدى قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به".

وأمرت لجنة الانضباط نادي الشرطة بدفع غرامة قدرها 5000 دولار أمريكي لارتكابه مخالفة بموجب المادة 60.1 من لوائح مسابقات دوري أبطال آسيا 2024/2025.

ويتم تسوية الغرامة في غضون 30 يوماً من تاريخ إبلاغ هذا القرار وفقاً للمادة 11.3 من قانون الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأشارت اللجنة إلى أنه يتم إبلاغ نادي الشرطة بأن تكرار انتهاك هذا الحكم قد يقابله عقوبة أشد.