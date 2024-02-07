الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحرم أمجد عطوان من تمثيل المنتخب العراقي مدى الحياة

شفق نيوز/ كشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن قيام الاتحاد الآسيوي بحرمان اللاعب امجد عطوان من تمثيل المنتخب العراقي مدة الحياة بعد اكتشاف تزوير جواز سفره.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أمجد عطوان لن يكون ضمن قائمة المنتخب العراقي بعد اليوم بسبب تضاربت المعلومات عن عمره الحقيقي في جواز سفره الذي صدر سابقاً والجواز الحالي".

وبين أن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم انتبه لتباين المعلومات في جوازيّ عطوان مؤخراً واتخذ قراره بحرمان اللاعب من تمثيل المنتخب العراقي".

واعتبر المصدر أن "المنتخب العراقي خسر لاعباً بقيمة جيدة حيث سيكون خارج القوائم المقبلة للمنتخب بعد هذا الخطأ الذي كان سببه إدارياً"، مؤكداً أن "غياب عطوان عن المنتخب في بطولة آسيا لم يكن بسبب الإصابة كما تم تداوله بل لأنه ممنوع من تمثيل العراق بسبب اختلاف المعلومات في جواز سفره".