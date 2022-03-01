الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحدد الإمارات لإقامة مباراة العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، ان الإمارات ستستضيف مباراتي الصين والسعودية، والعراق وسوريا، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان على موقعه الرسمي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الملعب المحايد لمباريات التصفيات الآسيوية المقبلة، التي تشارك فيها الصين وسوريا.

وأشار إلى أن الصين تستعد لمواجهة المملكة العربية السعودية في المجموعة الثانية في 24 آذار/ مارس المقبل، على ملعب الشارقة، بينما ستستضيف سوريا خصم المجموعة الأولى العراق في 29 من الشهر المقبل على ملعب راشد في دبي.

ويعتلي المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم آسيا قبل الجولة التاسعة، برصيد 19 نقطة، ثم اليابان وصيفا بـ18 نقطة، وأستراليا في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، وبعدها يأتي منتخب عمان رابعا بـ8 نقاط، ثم الصين في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وأخيرا يتذيل فيتنام الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن في يوم الأحد الماضي، رفع الحظر عن الملاعب العراقية وموافقته الرسمية على إقامةِ مباراة المنتخب العراقي لكرة القدم، أمام نظيره الإماراتي، في ملعب المدينةِ الدولي بالعاصمة بغداد، وهي مباراةٌ تقام ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.