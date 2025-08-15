الاتحاد الإسباني يضع تعديلات جديدة على قوانين التحكيم بينها الـVAR PRO

شفق نيوز- متابعة

وضع الاتحاد الإسباني لكرة القدم واللجنة الوطنية للحكام عدة إجراءات لتطبيق قوانين التحكيم في الموسم الجديد للدوري الإسباني ومختلف المسابقات المحلية في إسبانيا.

وتخص الإجراءات الجديدة تدخل تقنية حكم الفيديو، إذ تسعى اللجنة لتقليل تدخلها ومراجعة القرارات عبر خلق VAR PRO، وهي لجنة محترفة في تقنية حكم الفيديو مكونة من 15 حكمًا تراجع كل القرارات وتراقب مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية في إسبانيا.

ويهدف VAR PRO للمساهمة في تقليل تدخلات تقنية حكم الفيديو لكون كل لقطة ستكون مراجعة من عدد من الحكام المحترفين، وهو ما يمنح الثقة للحكم الرئيس في قراراتهم دون اللجوء لمشاهدة اللقطة.

ولوضع حد للاحتجاجات الجماعية للاعبين على الحكام، نصت الإجراءات الجديدة على حق القائد وحده التواصل مع الحكم وطلب الاستفسار، وعليه أيضا مسؤولية ضبط زملائه ونقل الاستفسار بشكل محترف، ويتعرض أي لاعب غير القائد للعقاب في حال اقترابه من الحكم أو الاعتراض أو مقاطعة الحوار.

كما سيكون الحكم الرابع مسؤولا عن تقديم شرح للمدرب عن القرار أو حول استعمال تقنية حكم الفيديو، ومراقبة سلوك دكة البدلاء اللاعبين والمسؤولين وحول مناطق تقنية الفيديو ومعاقبة الاعتراضات أو التعبير بشكل سيئ عن عدم الرضا أو دخول مناطق مراجعة الفيديو أو أي سلوك غير رياضي.

القرارات الخاصة بالاحتجاج على الحكام، قد تصدم عدة لاعبين تعودوا الاعتراض في كل المباريات، وأشهرهم مهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي قد يتعرض للعقاب كثيرًا في الموسم الجديد إن لم يغير سلوكه.