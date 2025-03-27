الاتحاد الأردني يعتذر للعراق

شفق نيوز/ أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، الجمعة، بيان اعتذار رسمي على خلفية تداول مقطع فيديو قال إنه “مفبرك” عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن هتافات مسيئة تثير الكراهية بين الجماهير الأردنية والعراقية، وذلك خلال مباراة أقيمت على ستاد عمان الدولي.

وأعرب الاتحاد في بيانه عن استيائه "من محاولات بعض الفئات المضللة زرع النعرات والتعصب بين جماهير كرة القدم".

ودعا الجماهير الأردنية إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه المحاولات والتعليقات المسيئة، مشدداً على أنها لا تعكس أخلاق الأردنيين وقيمهم.

وأكد رفضه "المطلق واستنكاره لمثل هذه المحاولات، مشيداً بالوقت ذاته بدور بعض الإعلاميين الرياضيين في الأردن والعراق، والذين تنبهوا لفبركة الفيديو المذكور وأوضحوا مخاطر مثل هذه المحاولات لمتابعيهم عبر وسائل إعلامية متعددة".

وذكَّر بجهود الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، في دعم العراق ورفع الحظر عن ملاعبه، من خلال إقامة مباراة دولية عام 2017 بين المنتخبين الأردني والعراقي في ملعب جذع النخلة في البصرة.