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الاتحاد الأردني يحدد مواعيد وتوقيتات مباريات البطولة الرباعية

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-22T19:30:13+0000
الاتحاد الأردني يحدد مواعيد وتوقيتات مباريات البطولة الرباعية

شفق نيوز / أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، يوم الخميس، جدول مباريات بطولة الأردن الرباعية المقرر انطلاقها غداً في العاصمة عمّان، مؤكداً أن المباريات كافة ستقام على ملعب "الملك عبد الله الثاني".

وأوضح الاتحاد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "في الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة، سيفتح المنتخب العراقي أولى المواجهات بمواجهة نظيره سلطنة عُمان".

وأضاف أن "في الساعة التاسعة مساءً سيلاقي المنتخب الأردني نظيره السوري"، مؤكداً أن "يوم 26 من الشهر الجاري، سيلتقي المنتخبان الخاسران في الساعة السادسة مساءً، بينما سيلعب المنتخبان الفائزان في نفس اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً".

وكان المنتخب العراقي لكرة القدم، قد أنهى آخر وحدة تدريبية له مساء اليوم، تحت قيادة المدرب راضي شنيشل، وذلك استعداداً لمواجهة نظيره العُماني، مساء غدٍ الجمعة.

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