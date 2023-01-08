الاتحاد اليمني عن واقعة تبادل "التجهيزات" بين لاعبيه: ما حدث تصرف تلقائي

شفق نيوز/ أوضح الاتحاد اليمني لكرة القدم يوم الأحد، اسباب تبادل لاعبيه للتجهيزات الرياضية بين لاعبيه التي حدثت اثناء مباراة منتخب اليمن والسعودية.

وتداولت وسائل إعلام خليجية تبرع أحد شيوخ الخليج بشراء تجهيزات وكسارات "يستخدمها اللاعبون ويضعونها تحت الجوارب لمنع الإصابات بعظم الرجل" بعدما تداولت وسائل الإعلام خلال مقطع خلال لقاء المنتخبين السعودي واليمني في بطولة خليجي 25 والتي انتهت للسعودية 2-0 تبادل لاعبي اليمن للتجهيزات فيما بينهم.

وذكر بيان الاتحاد اليمني لكرة القدم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "كل احتياجات ومتطلبات المنتخب تم توفيرها وشراؤها من أكبر الشركات العالمية المتخصصة وبمبالغ كبيرة بملايين الدولارات".

وأوضح البيان؛ ان "ما قام به اللاعب بتغيير الكسارة الخاصة به بكسارة لاعب آخر هو تصرف تلقائي بحت وقد شاهد الجميع أنه نزع الكسارة الخاصة به وأبدلها بكسارة زميلة".

واشار إلى ان "هناك قلة ترصد أي خسارة أو خطأ قد يحدث لاثارة السخط، وتتمنى الخسارة من أجل تنفيذ مآرب لا تخدم سوى التفكك والتشظي والقضاء على المنتخبات الوطنية".