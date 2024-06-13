الاتحاد الهندي يطالب فيفا بفتح تحقيق في هدف قطر

شفق نيوز/ وجه الاتحاد الهندي لكرة القدم، انتقادا شديدا إزاء المباراة التي جمعته مع قطر، أول أمس الثلاثاء، والتي فاز فيها المنتخب القطري على ضيفه الهندي 2-1، واصفا أحد الهدفين اللذين سُجلا في شباكه بأنه "يحتاج إجابة"، وطالب بإجراء تحقيق.

وقال الاتحاد في بيان نشر على موقعه: "كانت الهزيمة أمام قطر في المباراة الختامية للجولة الثانية من التصفيات التمهيدية المشتركة لبطولتي فيفا 2026 وكأس آسيا 2027، مساء الثلاثاء، بمثابة خيبة أمل كبيرة لمجتمع كرة القدم الهندي بأكمله".

وشدد على أنه "في حين أن النصر والهزيمة جزء لا يتجزأ من اللعبة، وتعلمنا أن نتقبلها بنزاهة، إلا أن أحد الهدفين اللذين تم تسجيلهما في مرمى الهند ترك بعض الأسئلة دون إجابة".

وأضاف "نحن، في الاتحاد الهندي لكرة القدم، نؤمن دائمًا بضرورة الحفاظ على روح اللعبة، واتباع اللوائح دون إثارة الشكوك حولها".

واستدرك قائلا: "ومع الحفاظ على نفس الموقف، قررنا، بعد المباراة ضد قطر، وبالتشاور مع رئيس الحكام لدينا، أن نكتب إلى رئيس التصفيات لدى فيفا ورئيس الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ورئيس المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومفوض المباريات للعبة، لمطالبتهم بالنظر في الخطأ الإشرافي الجسيم الذي حدث خلال المباراة والذي كلفنا عمليا مكانا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم".

وأكد أنه "ونظرا إلى الأهمية القصوى، طلبنا وبمل احترام من المسؤولين المعنيين إجراء تحقيق مفصَّل بالقضية. وأيضا، قمنا بحثهم على استكشاف كافة الاحتمالات من أجل توفير تعويضات رياضية للتعامل مع الإجحاف. الحرص على نزاهة اللعبة هو أمر أساسي، ونثق بجد بأن الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيتخذان الخطوات الضرورية بهذا الشأن".

ولم يعلق "الفيفا" أو الاتحاد القطري لكرة القدم على البيان الهندي حتى نشر الخبر.

فضيحه في زمن الفار هدف التعادل لمنتخب قطر في مرمى الهند مدري عن بطن الكوره pic.twitter.com/d7bj5weaju — ابو صالح علمنا عالي🇸🇦 | .. (@M_FLOWERS5) June 11, 2024

وكان المنتخب القطري أسدى خدمة لجاره الكويتي بفوزه على ضيفه الهندي 2-1، ما سمح للأزرق ببلوغ الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، وفق ما نقلته فرانس برس.

ورفعت الكويت رصيدها إلى 7 نقاط لتصعد من المركز الأخير إلى الوصافة بفارق نقطتين عن أفغانستان الرابعة والهند الثالثة، مستفيدة من خسارة الأخيرة أمام مضيفتها قطر، الضامنة أصلاً تأهلها والصدارة، 1-2 بعدما كانت البادئة بالتسجيل عبر لاليانزوالا تشاتغتي (37)، قبل أن يردّ العنابي في وقت متأخر من اللقاء عبر يوسف أيمن (73) وأحمد الراوي (85).

ويتأهل أول منتخبين في كل من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، وتحصل هذه المنتخبات على تذاكر المشاركة في كأس آسيا 2027.

وكانت قطر حسمت الصدارة وبالتالي التأهل إلى كأس آسيا والدور الثالث الحاسم من تصفيات المونديال بـ13 نقطة أمام الهند (5) وأفغانستان (5) والكويت (4).