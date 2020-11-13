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الاتحاد المصري يعلن إصابة محمد صلاح بكورونا

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-13T15:33:14+0000
الاتحاد المصري يعلن إصابة محمد صلاح بكورونا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الجمعة، إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر الاتحاد المصري بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، قال فيه إن "المسحة التي أجريت على لاعبي منتخب الفراعنة، أظهرت إصابة صلاح بفيروس كورونا".

وأفاد البيان بأن "صلاح لا يعاني من أي أعراض، بينما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية".

ويخضع صلاح لبروتوكول طبي بعد تنسيق بين محمد أبوالعلا ونادي ليفربول، بجانب عزله داخل غرفته وكذلك عزل كافة المخالطين.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراته المقبلة أمام نظيره التوجولي مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022.

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