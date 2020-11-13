الاتحاد المصري يحذف بيان إصابة محمد صلاح بكورونا

شفق نيوز/ عمد الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، إلى حذف بيان إصابة نجمه الدولي محمد صلاح بفيروس كورونا من الموقع الرسمي للاتحاد وصفحته على فيسبوك، ونشر بدلا عن ذلك بيانا مبهما تحدث عن إصابة ثلاثة لاعبين من مصر وتوغو.

وقال الاتحاد المصري في البيان الثاني إن "معامل وزارة الصحة أشارت إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوغو" المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتي أجريت لهم قبل مباراة الفريقين المقررة السبت.

وأضاف البيان أنه "من المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة" في المباراة.

وقبل ذلك أعلن الاتحاد المصري إصابة نجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية".

وأشار الاتحاد إلى أن صلاح (28 عاما) لا يعاني من أي عوارض، وأن نتائج فحوصات باقي أفراد المنتخب جاءت سلبية.

ويخضع اللاعب حاليا للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب محمد أبوالعلا مع نادي ليفربول، وتم حجره داخل غرفته في الفندق، كما وجميع من خالطهم مؤخرا، بحسب ما أعلن الاتحاد.

وسيخضع اللاعب المصري إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

وكان صلاح قد حضر حفل زفاف شقيقه نصر فور وصوله إلى القاهرة الاثنين للانضمام إلى معسكر المنتخب، بحسب صور انتشرت له على وسائل التواصل الاجتماعي. كما حضر مساء الأربعاء حفل تكريمه من الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناسبة فوز فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي.

وفي حال تأكيد إصابته، قد يغيب صلاح عن مباراتي ليفربول المقبلتين، إذ يستضيف الـ"ريدز" ليستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنكليزي، وأتالانتا الإيطالي ضمن دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد في 21 و25 نوفمبر تواليا.