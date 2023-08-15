الاتحاد المصري للتنس يقدم "تسهيلات كبيرة" لنظيره العراقي والمنتخب يخوض ودية غداً

شفق نيوز/ أعلنت رئيس الاتحاد العراقي المركزي للتنس سيف العگيلي، يوم الثلاثاء، تقديم نظيره المصري "تسهيلات كبيرة"، فيما أشار الى ان المنتخب سيخوض غدا مباراة ودية ضد فريق سعودي.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس الاتحاد المصري اسماعيل الشافعي خلال تواجد منتخبات العراق الوطنية بمعسكرهم التدريبي في مصر استعدادا للاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وقال العگيلي لوكالة شفق نيوز، "لقد تم خلال اللقاء الاتفاق على فقرات مهمة تخدم مشوار التنس العراقي منها موافقة الجانب المصري لتقديم تسهيلات للمنتخبات العراقية والسماح لها في المشاركة في البطولات المحلية التي تقام في مصر بنصف التكلفة التي تصل الى 50 بالمئة ، فضلا عن السماح للعراقيين الدخول للمنافسات التي تقام في ملاعب التنس بمصر".

واشار الى ان "الاتحاد العراقي قرر حصر استعداداته ومعسكراته التدريبية المقبلة في مصر ، سيما بعد التسهيلات الكبيرة المقدمة من الشافعي ، الذي أصدر قرارا بالسماح لمنتخباتنا المشاركة في البطولات المحلية التي تقام في مصر في المرحلة المقبلة، مبيناً أن "البطولات التي تقام في مصر على مستوى عال فنياً".وثمن العگيلي المبادرة الطيبة التي قدمها رئيس الاتحاد المصري، مؤكدا بأن الاتحاد العراقي سيدعم مساعي الشافعي خلال ترشيحه في انتخابات الاتحاد الدولي المقبلة".

وقدم العگيلي درع الاتحاد والعلم العراقي لنظيره اسماعيل الشافعي تثمينا لمواقفه الطيبة وقراراته الايجابية التي تخدم مشوار اللعبة في العراق.

من جانب آخر؛ التقى رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العگيلي برئيس وفد نادي الصفا السعودي ، محمد الحنابي وتم خلال اللقاء الاتفاق على تنظيم مواجهات ودية خلال تواجد الوفدين في مصر.

وقال العگيلي، "لقد تم الاتفاق على اقامة مباريات ودية غدا بين لاعبي منتخب العراق ولاعبي نادي الصفا السعودي الذي يضم أغلب لاعبي المنتخب الوطني السعودي للتنس"، لافتا إلى أن "المباريات ستكون مفيدة للاعبينا".