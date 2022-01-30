الاتحاد اللبناني يوافق على تغيير ملعب تدريب المنتخب العراقي

شفق نيوز/ وافق الاتحاد اللبناني لكرة القدم على الطلب المقدم من الجانب العراقي بتغيير ملعب تدريب المنتخب الوطني إلى ملعب مناسب.

وذكر مصدر في اتحاد العراقي لوكالة شفق نيوز؛ أن "استجابة الاتحاد اللبناني كانت سريعة، وتمت تهيئة ملعب جونيا لتدريبات المنتخب الوطني والاستعداد بصورة جيدة لمواجهة المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف المصدر؛ أن "الملاكُ التدريبي للمنتخبِ الوطني، بقيادةِ بتروفيتش، قرر أن تجري تدريبات اليوم الأحد بعيداً عن الإعلام".

وكان الاتحاد العراقي لكرةِ القدم خاطب نظيره اللبناني بكتابٍ رسميّ يطلبُ فيه تغييرَ ملعب التدريب الذي تمت تهيئتهُ للمنتخبِ الوطني، حيث سبق أن اشتكى الجهازُ الفني واللاعبون من سوءِ الأرضيّة وتجنباً لتفادي الإصابات.

وأبَرقَ الاتحاد، على وجهِ السرعة، إلى الجانب اللبناني لتهِيئة ملعبٍ آخر يكون بديلاً للتدريبات، ويبدو أن أزمة تهِيئة الملعب في طريقها للحل كون الاتحاد اللبناني أبدى تفَهُمه للوضع، وهو بصَددِ تهيئةِ ملعبٍ بديلٍ، بعدها يتم إبلاغُ وفد منتخبنا الوطنيّ بالتَغيير في الساعاتِ المُقبلة.