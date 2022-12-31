الاتحاد القطري لكرة القدم يوافق على طلب قدمه عدنان درجال

شفق نيوز/ وافق الاتحاد القطري لكرة القدم على طلب قدمه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال بتفريغ لاعبين عراقيين لتمثيل منتخب العراق في خليجي 25.

واكد الاعلامي العراقي عمر قحطان من قطر لوكالة شفق نيوز؛ أن الاتحاد القطري لكرة القدم وافق على مشاركة لاعبين عراقيين محترفان في المرخية والشمال أيمن حسين وأمجد عطوان تمثيل المنتخب العراقي في بطولة خليجي 25.

وغاب اللاعبان عن المنتخب العراقي عن المباراة الودية التي جرت مع نظيره الكويتي يوم أمس في ملعب الميناء الأولمبي وانتهت للعراق بهدف دون رد جاء بامضاء لاعب المنتخب العراقي علي فائز.