الاتحاد القاري يعلن جدول مباريات منتخب العراق لكرة اليد في بطولة آسيا
شفق
نيوز- بغداد
أعلن
الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، يوم الجمعة، عن مواعيد مباريات منتخب العراق في
المجموعة الثانية إلى جانب البحرين والصين والأردن، في البطولة الآسيوية الـ22.
ويخوض
المنتخب العراقي المباراة الأولى أمام منتخب الصين يوم الجمعة الموافق 16 من الشهر
الجاري، وتنطلق المباراة عند الساعة 6:00 مساءً بتوقيت بغداد.
ويلاقي
المنتخب العراقي نظيره الأردني في المباراة الثانية يوم الأحد الموافق 18 من
الشهر نفسه عند الساعة 2:00 من بعد الظهر.
ويختتم
المنتخب العراقي مواجهاته في المجموعة الثانية بلقاء منتخب البحرين يوم الثلاثاء
الموافق 20 من الشهر الجاري، وتنطلق المباراة عند 4:00 عصراً.
وتستضيف
الكويت بطولة آسيا خلال الفترة من 15 إلى 29 كانون الثاني/ يناير الجاري، والمؤهلة
إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في ألمانيا عام 2027.