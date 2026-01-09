الاتحاد القاري يعلن جدول مباريات منتخب العراق لكرة اليد في بطولة آسيا

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، يوم الجمعة، عن مواعيد مباريات منتخب العراق في المجموعة الثانية إلى جانب البحرين والصين والأردن، في البطولة الآسيوية الـ22.

‏ويخوض المنتخب العراقي المباراة الأولى أمام منتخب الصين يوم الجمعة الموافق 16 من الشهر الجاري، وتنطلق المباراة عند الساعة 6:00 مساءً بتوقيت بغداد.

‏ويلاقي المنتخب العراقي نظيره الأردني في المباراة الثانية ‏يوم الأحد الموافق 18 من الشهر نفسه عند الساعة 2:00 من بعد الظهر.

‏ويختتم المنتخب العراقي مواجهاته في المجموعة الثانية بلقاء منتخب البحرين يوم الثلاثاء الموافق 20 من الشهر الجاري، وتنطلق المباراة عند 4:00 عصراً.

وتستضيف الكويت بطولة آسيا خلال الفترة من 15 إلى 29 كانون الثاني/ يناير الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في ألمانيا عام 2027.