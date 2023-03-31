الاتحاد الفرنسي يمنع إيقاف المباريات في رمضان: لا نأخذ بالاعتبارات الدينية

شفق نيوز / منع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف المباريات لبضع دقائق للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار، ثم استئناف اللعب، مبينا ان كرة القدم لا تأخذ في الاعتبار الاعتبارات السياسية أو الدينية أو الأيديولوجية أو النقابية لممثليها.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن "الاتحاد الكروي المنظم للدوري، واللجنة الفيدرالية للحكام، بعثا برسالة للحكام، تضمنت توجيها بعدم توقيف المباريات لأجل السماح للاعبين بكسر صيامهم".

وجاء في تقرير للصحيفة الفرنسية "بينما سيمنح الدوري الإنكليزي الممتاز فترات راحة أثناء المباريات حتى يتمكن اللاعبون المسلمون من الإفطار خلال شهر رمضان، لا يرى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم واللجنة الفيدرالية للحكام، برئاسة إيريك بورغيني، نفس الشيء".

وتابعت الصحيفة "قامت هذه الهيئات بتذكير المسؤولين بالحظر المفروض على هذه الممارسة في رسالة بالبريد الإلكتروني ضمنتها المادة 1 من قوانين الاتحاد الكروي".

وأبرز ما جاء في رسالة الهيئة الكروية الفرنسية "كرة القدم لا تأخذ في الاعتبار الاعتبارات السياسية أو الدينية أو الأيديولوجية أو النقابية لممثليها.. هذا المبدأ ينطبق على الجميع: الهيئات، الأندية ، الحكام (..) الأمر متروك لجميع أصحاب المصلحة لضمان احترامه".

وفي تعليق ضمني على قرار اتحاد الكرة، كتبت الصحيفة على صورة دعمت تقريرها بها بالقول إن الاتحاد الفرنسي "يسمح بفواصل لشرب الماء البارد خلال فترات الحرارة المرتفعة".