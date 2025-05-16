الاتحاد الفرعي لكرة القدم في كركوك ينتخب رئيساً جديداً له

شفق نيوز/ أسفرت انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم في كركوك، يوم الجمعة، عن اختيار رئيساً جديداً ونائباً له.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الانتخابات جرت في القاعة الأولمبية الفرعية في كركوك بحضور الهيئة العامة، وتم انتخاب هونر جوهر رئيساً للاتحاد الفرعي لأربع سنوات مقبلة.

وفاز عدي عواد بمنصب نائب رئيس الاتحاد، بينما حصل كل من أياد قادر علو، وثامر شكر على منصب العضوية.

وشهدت الانتخابات حضور 15 عضواً من الهيئة العامة قاموابالتصويت.