الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة يجدد ثقته ببدر ناصر

شفق نيوز - البصرة

جدّد الاتحاد الفرعي لكرة القدم في محافظة البصرة، يوم الجمعة، ثقته برئيسه السابق بدر ناصر، عقب فوزه في الانتخابات الرسمية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الانتخابات جرت اليوم، وسيقود ناصر، الاتحاد لولاية جديدة تمتد لأربع سنوات مقبلة.

وأضاف أن الانتخابات التي جرت بإشراف لجنة الانتخابات ووفق اللوائح المعتمدة، وبحضور أعضاء الهيئة العامة للاتحاد الفرعي، شهدت أيضاً انتخاب أمجد محمد علي نائباً للرئيس، كما أسفرت النتائج عن فوز كل من فالح عبد الرزاق خضير، ووسام يوسف، وفاطمة أنور عبد الله بعضوية الاتحاد، ليشكّلوا مجلس إدارة جديد.

وأشار المراسل، إلى انسحاب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الصادق، حسن الموسوي، من اجتماع الجمعية العمومية إثر مشاجرة اندلعت مع اللجنة الفنية المسؤولة عن الانتخابات.